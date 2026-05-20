Qué países serían más seguros en caso de una guerra mundial según el Global Peace Index 2025 y qué posición ocupa España dentro del ranking global de paz.

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La estabilidad global atraviesa una etapa de mayor fragilidad. El aumento de los conflictos, la tensión entre potencias y el repunte de la militarización han reconfigurado el mapa geopolítico. En este contexto, la seguridad dejó de percibirse como una condición estable y pasó a depender de factores internos, regionales y globales cada vez más conectados.

En ese escenario, crece el interés por saber cuáles son los países más seguros del mundo ante una crisis internacional. El Global Peace Index 2025, elaborado por el Institute for Economics & Peace, permite identificar los territorios con mayores niveles de paz, menor exposición a conflictos y mejores indicadores de seguridad interna. Además, muestra qué lugar ocupa España dentro del ranking global.

España ocupa el puesto 25 en el ranking global de paz, dentro de una de las regiones más estables del mundo pese al aumento de tensiones geopolíticas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuáles son los países más seguros del mundo según el Global Peace Index 2025

El ranking sitúa a Islandia como el país más pacífico del mundo, una posición que mantiene desde 2008. El informe destaca su baja exposición a conflictos, su reducido nivel de militarización y sus buenos indicadores de seguridad interna, factores que explican su liderazgo sostenido en el Global Peace Index.

Detrás de Islandia aparecen Irlanda, Nueva Zelanda, Austria y Suiza, que completan los cinco primeros puestos del ranking. También figuran entre los diez países más pacíficos Singapur, Portugal, Dinamarca, Eslovenia y Finlandia, lo que confirma una tendencia clara: Europa occidental y central concentra buena parte de los niveles más altos de paz, junto con algunas economías del Pacífico.

Estos territorios comparten rasgos que ayudan a explicar su posición: baja conflictividad interna, menor exposición a guerras, instituciones estables y niveles reducidos de militarización. En algunos casos, también pesan factores como la ubicación geográfica o una tradición de neutralidad, aunque no todos los países mejor clasificados responden al mismo patrón.

Qué lugar ocupa España en el ranking de los países más seguros

España ocupa el puesto 25 en el Global Peace Index 2025, con una puntuación de 1,578. Ese resultado la ubica dentro del grupo de países con altos niveles de paz y la sitúa por delante de economías como el Reino Unido, Italia, Francia y los Estados Unidos en la clasificación global.

El informe señala que Europa occidental y central es la región más pacífica del mundo, aunque su nivel de paz se ha deteriorado durante los últimos cuatro años. La guerra en Ucrania, el aumento de la militarización y el deterioro de algunos indicadores de conflicto explican parte de esa tendencia. Aun así, países como España mantienen buenos resultados en seguridad interna y estabilidad institucional.

Estar en esa posición implica que España ofrece un entorno relativamente seguro en términos de violencia interna, criminalidad y estabilidad institucional. Sin embargo, su ubicación en Europa y su pertenencia a alianzas estratégicas hacen que no esté completamente aislada de las tensiones geopolíticas del continente.

Por qué el mundo es menos pacífico y qué significa para la seguridad global

El dato más significativo del informe no está solo en el ranking, sino en la tendencia. El nivel medio de paz global se deterioró un 0,36% en 2025, según el Global Peace Index, y marcó el decimotercer deterioro en los últimos 17 años.

Además, el informe señala que existen 59 conflictos estatales activos, la cifra más alta desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Este dato refleja un escenario de mayor inestabilidad global y una fragmentación creciente del poder internacional.

Otro factor clave es la internacionalización de los conflictos. El estudio indica que 78 países participan en conflictos más allá de sus fronteras, una dinámica que complica las soluciones diplomáticas. A esto se suma el aumento de la militarización: el informe señala que 106 países empeoraron en ese indicador durante los últimos dos años.

El Global Peace Index clasifica a 163 países según su nivel de paz, estabilidad interna y participación en conflictos internacionales. Global Peace Index 2025

La estabilidad interna sigue siendo clave, pero también pesa la capacidad de limitar la exposición a conflictos internacionales, sostener instituciones sólidas y evitar una escalada militar. En ese marco, los países mejor ubicados en el ranking global de paz aparecen como los entornos más estables del momento, aunque el informe no permite afirmar de forma directa cuáles resistirían mejor una guerra mundial.