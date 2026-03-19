La nueva edición del reconocido informe global sobre bienestar volvió a ubicar a Argentina en la mitad superior del ranking mundial de felicidad, aunque lejos de los países líderes y sin lograr destacarse dentro de América Latina. Según el Reporte de la Felicidad Mundial 2026 —un estudio elaborado por el Wellbeing Research Centre de la Universidad de Oxford en base a datos de Gallup— el país se posiciona, por segundo año consecutivo, en el puesto 44 sobre un total de 147 economías relevadas, con un puntaje promedio de 6,43 en la escala de evaluación de vida. Este resultado lo deja por detrás de países de la región como Uruguay (31) y Brasil (32) y muy lejos de Costa Rica (4). Refleja una posición intermedia en el ranking, lejos de años anteriores en los que llegó a ubicarse en el puesto 24. El ranking global se basa en la llamada “Cantril Ladder”, una escala donde las personas evalúan su vida del 0 al 10, siendo 0 la peor vida posible y 10 la mejor. Este indicador sintetiza la percepción subjetiva del bienestar, pero con una lógica comparable entre países. A diferencia de otros índices, el ranking no se construye sumando variables, sino que surge directamente de las respuestas de los encuestados. Luego, los investigadores explican esas diferencias utilizando seis factores estructurales: Estos factores no se usan para armar el ranking, sino para explicar por qué un país obtiene cierto puntaje. El índice se basa en cómo las personas evalúan su vida, y luego analiza qué condiciones influyen en esa percepción. Argentina se ubica en el puesto 44 con un puntaje de 6,43, en línea con los valores que viene mostrando en los últimos años. En 2024 había alcanzado el puesto 42, lo que marca un leve retroceso en la última medición. Si se amplía la mirada, la distancia con su mejor momento es más clara. El país llegó a ubicarse en el puesto 24 en 2016, muy por encima de su posición actual. En el otro extremo, su peor registro se dio en 2018, cuando cayó al puesto 47. Ese año concentró uno de los movimientos más bruscos del ranking, con una caída desde el puesto 29. En sentido contrario, el mayor salto se había dado en 2012, cuando Argentina subió del puesto 39 al 29. Más allá de esas variaciones, el resultado actual responde a una combinación de factores bastante clara. Argentina muestra buenos niveles en algunos indicadores, pero queda rezagada en otros que pesan más en el promedio general. De acuerdo con los datos de la edición 2025, entre los puntos a favor aparece el nivel de apoyo social, que alcanza el 90,2% y una percepción relativamente alta de libertad para tomar decisiones, con un 86,6%. Del otro lado, hay variables que empujan el resultado hacia abajo: el ingreso per cápita se ubica en el puesto 51, la esperanza de vida saludable en el 49, la generosidad en el 92 y la percepción de corrupción cae hasta el puesto 100. En términos simples, Argentina logra sostener un nivel de bienestar aceptable por su tejido social, pero pierde posiciones por factores económicos e institucionales. El ranking global vuelve a mostrar una fuerte concentración de los niveles más altos de bienestar en Europa del Norte, aunque con una novedad relevante: la irrupción de Costa Rica entre los primeros puestos, marcando un hito para América Latina. Los cinco países más felices del mundo son: Estos países combinan altos niveles de ingresos con sólidas redes de apoyo social, confianza institucional y elevados estándares de salud, factores que el informe identifica como determinantes clave del bienestar. En el otro extremo, el ranking está dominado por economías atravesadas por conflictos, crisis estructurales o condiciones de vida extremadamente precarias, lo que impacta directamente en la percepción de calidad de vida. Los cinco países menos felices del mundo son: En estos casos, los puntajes más bajos están asociados a debilidades simultáneas en ingreso, salud, estabilidad política y acceso a servicios básicos, lo que se traduce en evaluaciones de vida significativamente más bajas.