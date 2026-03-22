El crecimiento de las estafas telefónicas encendió las alarmas entre organismos de seguridad digital y plataformas tecnológicas. Cada vez son más frecuentes los fraudes que comienzan con una simple llamada inesperada y terminan con el robo de cuentas bancarias o perfiles en aplicaciones de mensajería. Especialistas en ciberseguridad advierten que ciertos hábitos al responder el teléfono pueden abrir la puerta a los delincuentes. En particular, hay dos expresiones que conviene evitar durante una conversación con un número desconocido, ya que pueden ser utilizadas para validar operaciones o tomar el control de cuentas personales. Detrás de estas maniobras se encuentra el vishing, una modalidad de estafa que combina llamadas telefónicas con técnicas de ingeniería social para engañar a las víctimas y obtener datos sensibles. Responder con un “sí” a preguntas formuladas por desconocidos puede tener consecuencias inesperadas. Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), los estafadores buscan precisamente esa respuesta afirmativa. Para lograrlo, suelen iniciar la conversación con consultas aparentemente inocentes como: Si la víctima responde afirmativamente, los delincuentes pueden grabar esa respuesta y utilizarla como supuesto consentimiento en trámites o validaciones telefónicas ante servicios financieros o plataformas digitales. En muchos casos, la persona afectada se entera del fraude cuando recibe notificaciones de operaciones que nunca realizó o detecta movimientos extraños en sus cuentas. Otra de las estrategias más comunes apunta al control de cuentas de mensajería. Cuando alguien intenta registrar un número en un nuevo dispositivo, la aplicación envía un código de verificación de seis dígitos por SMS. Ese código es la llave de acceso a la cuenta. Si el usuario lo comparte con un tercero, el estafador puede ingresar a la cuenta y tomar control total del perfil. Desde el centro de ayuda de WhatsApp advierten que ese código nunca debe ser revelado a nadie, incluso si quien lo solicita afirma trabajar para la empresa o dice pertenecer al soporte técnico. Una vez dentro de la cuenta, los delincuentes pueden acceder a conversaciones, contactos y grupos, y utilizar la identidad de la víctima para engañar a otras personas. Frente a una comunicación inesperada, los especialistas recomiendan actuar con cautela. La principal medida es no brindar información personal ni confirmar datos sensibles. También se aconseja evitar responder afirmativamente a preguntas que puedan ser grabadas y, ante cualquier presión o insistencia, cortar la comunicación. Después de una llamada sospechosa, conviene verificar por canales oficiales si la empresa mencionada intentó realmente contactarse. Además, es recomendable revisar movimientos bancarios y cambiar contraseñas de servicios que pudieran haber quedado expuestos. El seguimiento periódico de los movimientos bancarios y las notificaciones de seguridad es una herramienta clave para detectar fraudes a tiempo. En muchos casos, las víctimas advierten el problema cuando reciben alertas inusuales o encuentran servicios bloqueados. Por eso, especialistas en seguridad digital insisten en que la prevención y la educación tecnológica son fundamentales. Ante cualquier duda, comunicarse de inmediato con la entidad financiera o con el servicio afectado puede ayudar a limitar los daños y evitar que la estafa se extienda a otros contactos.