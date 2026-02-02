Las billeteras virtuales ofrecen rendimientos en pesos a los ahorristas que dejan sus pesos depositados en las cuentas remuneradas en pesos.

En varios casos, en la última semana se produjeron variaciones en las tasas que pagan billeteras como Mercado Pago, Personal Pay, Naranja X, entre otras.

En un relevamiento publicado el fin de semana, la consultora de finanzas personales Trascendo indicó cuáles son los rendimientos que pagan estos instrumentos de ahorro, en base al rendimiento de la semana anterior.

”Las tasas de las cuentas remuneradas bajaron esta semana. Hoy, el rendimiento promedio de corto plazo ronda el 23% TNA, bastante más abajo de los picos que se habían visto días atrás. En la comparación semanal, casi todas las apps recortaron su tasa, con caídas que en algunos casos superaron el 4%. Aun así, siguen existiendo diferencias entre opciones, lo que abre oportunidades para elegir mejor dónde dejar el dinero del día a día”, explicó la consultora.

Lo cierto es que las billeteras virtuales vuelven a posicionarse como una alternativa atractiva para los ahorristas que buscan una alternativa a los plazos fijos para obtener rendimiento de sus pesos.

Hay que tener en cuenta que no todas las billeteras virtuales brindan los mismos beneficios a sus usuarios. Trascendo indicó cuáles son las diferencias entre los rendimientos que pagan actualmente las principales plataformas fintech que operan en la Argentina.

Billeteras virtuales: cuánto pagan Mercado Pago, Naranja X, Ualá y otras

El más reciente relevamiento de Trascendo lista los rendimientos que brindan las billeteras virtuales:

Fiwind (32%) se posicionó como la app que más paga, sin cambios respecto de la semana pasada. Le siguieron Carrefour Banco (31%) y Taca Taca (28,84%).

Cocos Pay (26,28%) y Ualá (FCI, 25,55%) también destacaron con sus rendimientos

En tanto, Mercado Pago rindió 23%, según Trascendo.

El listado completo del relevamiento puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Los rendimientos de las billeteras virtuales en la última semana, según Trascendo.

Billeteras virtuales: así se calcula el rendimiento

Trascendo señala en su análisis que no utiliza la Tasa Efectiva Anual (TEA), que es lo que realmente se gana al final del año, sino el rendimiento total de la inversión según el último rendimiento diario de cada app.

Esto se debe a que cada app tiene un criterio distinto para definir y publicar la Tasa Nominal Anual (TNA) en sus páginas. Así, se compara el efecto real que tiene cada día tener el dinero en una u otra aplicación.