En la conferencia, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, describió la iniciativa como un paso para acercar la gestión pública a los estándares tecnológicos del siglo XXI y facilitar la relación de la ciudadanía con el Estado. La directora de Agesic, Cristina Zubillaga, explicó que la herramienta funcionará como una aplicación gratuita de uso público que contendrá la cédula de identidad digital con estándares de seguridad. La plataforma se concibe además como una arquitectura de interoperabilidad que permitirá compartir datos entre organismos estatales de forma más eficiente, reduciendo trámites duplicados y agilizando procesos administrativos. Zubillaga añadió que, con el tiempo, podría habilitarse la incorporación de credenciales estatales en billeteras privadas —siempre que cumplan requisitos de seguridad— y la utilización de documentos digitalizados en pasos fronterizos con otros países. Las autoridades aclararon que los documentos físicos mantendrán su vigencia y validez; la alternativa digital se suma al repertorio existente para brindar más opciones a la población. El diseño de la nueva arquitectura se prevé concluir durante este año; el despliegue de la infraestructura se realizará aprovechando los recursos de Antel.