Lejos de ser un simple desecho, el carozo de la palta puede tener una segunda vida en el hogar. Cada vez más personas optan por rallarlo y aprovecharlo en el cuidado de plantas y huertas, ya que aporta nutrientes y puede utilizarse como una alternativa natural frente a algunos problemas habituales del jardín.

Aunque no reemplaza a los fertilizantes formulados para cultivos con necesidades específicas, este método casero ganó popularidad por ser económico, sustentable y fácil de aplicar.

¿Para qué sirve rallar el carozo de la palta?

Si te preguntas para qué sirve rallar el carozo de la palta es simple: incorporarlo como un complemento orgánico en macetas, canteros y huertas. Esta semilla contiene minerales como potasio, fósforo y calcio, además de otros compuestos naturales que, cuando se descomponen, enriquecen el sustrato.

Al mezclarse con la tierra, el carozo rallado aporta materia orgánica que puede favorecer el desarrollo de las raíces y contribuir a que las plantas crezcan con mayor vigor.

También ayuda a mejorar la estructura del suelo con el paso del tiempo, especialmente cuando se combina con otros restos orgánicos destinados al compost.

Para qué sirve rallar el carozo de la palta: el truco natural que ayuda a nutrir las plantas y alejar insectos. Fuente: Shutterstock

Cómo usar el carozo de la palta en las plantas paso a paso

Aprovechar el carozo de la palta es muy sencillo y no requiere herramientas especiales. El primer paso consiste en retirar la semilla de la palta, lavarla para eliminar los restos de pulpa y rallarla con un rallador de cocina .

Una vez obtenidas las virutas, existen dos formas principales de utilizarlas:

Esparcir el carozo rallado sobre la tierra de macetas o alrededor de las plantas y cubrirlo con una fina capa de sustrato para facilitar su descomposición.

Incorporarlo en el compost junto con otros residuos orgánicos, donde terminará de degradarse antes de volver al suelo como abono natural.

También es posible preparar una solución líquida. Para ello, se coloca el carozo rallado en una olla con dos tazas de agua y se hierve durante unos 15 minutos. Luego se deja enfriar, se cuela y se diluye utilizando tres partes de agua por cada parte del preparado.

La mezcla puede colocarse en un pulverizador y aplicarse sobre las hojas, preferentemente durante la tarde o cuando no haya sol intenso, para evitar daños por la exposición directa.

¿El carozo rallado también ayuda a alejar insectos?

Además de su uso como fertilizante casero, muchas personas utilizan el preparado elaborado con el carozo de la palta como un repelente natural de insectos.

La semilla contiene compuestos vegetales, entre ellos taninos y flavonoides, que le aportan un aroma característico una vez hervida. Quienes emplean este método sostienen que ese olor ayuda a mantener alejadas algunas plagas comunes del jardín, aunque su eficacia puede variar según el tipo de insecto y las condiciones del ambiente.