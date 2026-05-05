El carozo de palta que tirás a la basura después de comer es, según varios estudios, una de las partes más nutritivas de la fruta. Hervido con limón, se convierte en un té con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y digestivas, que sorprendió a la comunidad científica en los últimos años. El proceso es simple y no requiere ningún equipamiento especial. Sin embargo, muy poca gente sabe que esa semilla dura guarda compuestos que no están presentes en la pulpa. Al hervir el carozo, el agua extrae flavonoides, taninos y procianidinas, compuestos antioxidantes que el organismo usa para combatir el daño celular. El limón, por su parte, potencia la absorción de esos nutrientes gracias a la vitamina C y le aporta un sabor más amable a la infusión. Un estudio publicado en la revista Nutrients identificó en el carozo de palta una alta concentración de compuestos fenólicos, asociados con la reducción del colesterol LDL y la inflamación crónica. En este sentido, el té no reemplaza ningún tratamiento médico, pero sí puede integrarse como hábito preventivo. Los beneficios más documentados son: El té de carozo de palta tiene un sabor levemente amargo y astringente. El limón suaviza esa sensación. Si el amargor resulta intenso al principio, podés reducir el tiempo de hervor a 8 minutos. Una advertencia importante: el carozo contiene ácido hidrociánico en cantidades mínimas, por eso no se recomienda consumir más de una taza diaria ni ingerir el carozo directamente en polvo sin información médica. La infusión en agua diluye ese compuesto a niveles considerados. El hábito de aprovechar el carozo reduce el desperdicio alimentario y suma un refuerzo antioxidante sin gasto adicional.