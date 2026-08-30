En esta noticia

Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este sábado, 29 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 29 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 4312 (Soldado).

 1°4312 11°5963 
 3906  12°4240
 3°7933  13°0997 
 4645  14°2785 
 2927  15°0067 
 6°5079  16°2269
 6198  17°1351 
 8993  18°7099 
 8676  19°0304 
 10°6784 20°9414 

Te puede interesar

Tirar café usado en el inodoro: para qué sirve y por qué se recomienda

Te puede interesar

La fruta que supera a la naranja en vitamina C, está llena de fibra y potasio y refuerza el sistema inmunológico

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

Te puede interesar

El desayuno perfecto para bajar de peso: está repleto de proteínas, brinda energía para comenzar el día y se prepara muy fácil

Te puede interesar

Adiós multas de tránsito: el Gobierno eliminó miles de infracciones, ¿cómo saber si me las dieron de baja?