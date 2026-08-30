Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este sábado, 29 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 29 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 4312 (Soldado).

1° 4312 11° 5963 2° 3906 12° 4240 3° 7933 13° 0997 4° 4645 14° 2785 5° 2927 15° 0067 6° 5079 16° 2269 7° 6198 17° 1351 8° 8993 18° 7099 9° 8676 19° 0304 10° 6784 20° 9414

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.