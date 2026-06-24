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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 24 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 24 de junio de 2026. A la cabeza salió el 2334 (La Cabeza).

 1°2334 11°2061 
 2153  12°8110
 3°5734  13°3100 
 1781  14°1218 
 3010  15°9067 
 6°2729  16°7887
 0170  17°4990 
 9881  18°9049 
 3437  19°8429 
 10°4222 20°1153 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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