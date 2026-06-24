Durante este martes, 23 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 23 de junio de 2026. A la cabeza salió el 3789 (La Rata).

1° 3789 11° 6504 2° 0719 12° 1077 3° 6289 13° 8644 4° 2226 14° 3546 5° 8123 15° 8173 6° 0078 16° 7814 7° 7239 17° 3527 8° 8014 18° 0883 9° 1582 19° 8674 10° 2495 20° 5832

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.