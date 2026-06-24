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Durante este martes, 23 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 23 de junio de 2026. A la cabeza salió el 3789 (La Rata).

 1°3789 11°6504 
 0719  12°1077
 3°6289  13°8644 
 2226  14°3546 
 8123  15°8173 
 6°0078  16°7814
 7239  17°3527 
 8014  18°0883 
 1582  19°8674 
 10°2495 20°5832 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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