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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 22 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 22 de julio de 2026. A la cabeza salió el 8295 (Anteojos).

 1°8295 11°1720 
 8114  12°7514
 3°6116  13°7631 
 1753  14°1428 
 0189  15°2641 
 6°2404  16°1707
 4015  17°4702 
 0396  18°4559 
 0078  19°7403 
 10°2092 20°1037 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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