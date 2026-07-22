La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 22 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 22 de julio de 2026. A la cabeza salió el 8295 (Anteojos).

1° 8295 11° 1720 2° 8114 12° 7514 3° 6116 13° 7631 4° 1753 14° 1428 5° 0189 15° 2641 6° 2404 16° 1707 7° 4015 17° 4702 8° 0396 18° 4559 9° 0078 19° 7403 10° 2092 20° 1037

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.