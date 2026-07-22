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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este miércoles, 22 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 22 de julio de 2026. A la cabeza salió el 1416 (Anillo).

 1°1416 11°1152 
 1731  12°9193
 3°2869  13°6152 
 5804  14°0349 
 6322  15°2751 
 6°4761  16°8194
 6015  17°3920 
 8588  18°2150 
 9058  19°7179 
 10°3167 20°5210 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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