Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este miércoles, 22 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 22 de julio de 2026. A la cabeza salió el 1416 (Anillo).

1° 1416 11° 1152 2° 1731 12° 9193 3° 2869 13° 6152 4° 5804 14° 0349 5° 6322 15° 2751 6° 4761 16° 8194 7° 6015 17° 3920 8° 8588 18° 2150 9° 9058 19° 7179 10° 3167 20° 5210

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.