Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este martes, 21 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 21 de julio de 2026. A la cabeza salió el 7629 (San Pedro).

1° 7629 11° 0707 2° 7012 12° 4062 3° 5548 13° 6634 4° 5840 14° 6574 5° 6673 15° 1748 6° 6520 16° 6742 7° 5653 17° 1084 8° 8360 18° 2350 9° 2720 19° 6049 10° 9683 20° 6692

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.