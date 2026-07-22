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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este martes, 21 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 21 de julio de 2026. A la cabeza salió el 7629 (San Pedro).

 1°7629 11°0707 
 7012  12°4062
 3°5548  13°6634 
 5840  14°6574 
 6673  15°1748 
 6°6520  16°6742
 5653  17°1084 
 8360  18°2350 
 2720  19°6049 
 10°9683 20°6692 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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