Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 6 de enero de 2026. A la cabeza salió el 8884 (La Iglesia).

1° 8884 11° 2681 2° 3003 12° 8535 3° 9371 13° 0874 4° 9917 14° 4866 5° 2473 15° 5207 6° 8119 16° 7125 7° 9592 17° 7657 8° 3876 18° 5390 9° 7575 19° 4940 10° 1067 20° 3113

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.