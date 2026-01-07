En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 6 de enero de 2026. A la cabeza salió el 8884 (La Iglesia).

 1°8884 11°2681 
 3003  12°8535
 3°9371  13°0874 
 9917  14°4866 
 2473  15°5207 
 6°8119  16°7125
 9592  17°7657 
 3876  18°5390 
 7575  19°4940 
 10°1067 20°3113 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.