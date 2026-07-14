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Durante este lunes, 13 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 13 de julio de 2026. A la cabeza salió el 1101 (Agua).

 1°1101 11°5505 
 9402  12°3840
 3°6062  13°0945 
 6267  14°5871 
 0693  15°4888 
 6°2082  16°0901
 6717  17°7079 
 2998  18°3100 
 2379  19°4321 
 10°3913 20°6210 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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