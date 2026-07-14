Durante este lunes, 13 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 13 de julio de 2026. A la cabeza salió el 1101 (Agua).

1° 1101 11° 5505 2° 9402 12° 3840 3° 6062 13° 0945 4° 6267 14° 5871 5° 0693 15° 4888 6° 2082 16° 0901 7° 6717 17° 7079 8° 2998 18° 3100 9° 2379 19° 4321 10° 3913 20° 6210

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.