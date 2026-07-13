La Quiniela de Tucumán llevó adelante este lunes, 13 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 13 de julio de 2026. A la cabeza salió el 7333 (Cristo).

1° 7333 11° 5424 2° 1583 12° 1784 3° 0007 13° 1465 4° 1270 14° 8092 5° 0282 15° 4247 6° 2821 16° 9898 7° 3475 17° 0211 8° 4961 18° 8167 9° 6894 19° 7328 10° 6481 20° 7538

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.