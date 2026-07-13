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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este lunes, 13 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 13 de julio de 2026. A la cabeza salió el 7333 (Cristo).

 1°7333 11°5424 
 1583  12°1784
 3°0007  13°1465 
 1270  14°8092 
 0282  15°4247 
 6°2821  16°9898
 3475  17°0211 
 4961  18°8167 
 6894  19°7328 
 10°6481 20°7538 

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