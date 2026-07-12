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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este sábado, 11 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 11 de julio de 2026. A la cabeza salió el 1412 (Soldado).

 1°1412 11°4708 
 8256  12°6924
 3°5424  13°7176 
 0427  14°5877 
 6225  15°9993 
 6°4369  16°4938
 7308  17°7348 
 0740  18°9671 
 5220  19°6886 
 10°7659 20°0600 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

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La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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