Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este sábado, 11 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 11 de julio de 2026. A la cabeza salió el 1412 (Soldado).

1° 1412 11° 4708 2° 8256 12° 6924 3° 5424 13° 7176 4° 0427 14° 5877 5° 6225 15° 9993 6° 4369 16° 4938 7° 7308 17° 7348 8° 0740 18° 9671 9° 5220 19° 6886 10° 7659 20° 0600

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.