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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este lunes, 13 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 13 de julio de 2026. A la cabeza salió el 1450 (El Pan).

 1°1450 11°7385 
 0266  12°8753
 3°4758  13°7159 
 9687  14°7833 
 6567  15°8663 
 6°7861  16°8333
 2529  17°8212 
 7598  18°6541 
 6022  19°5766 
 10°2147 20°5286 

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¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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