Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este lunes, 13 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 13 de julio de 2026. A la cabeza salió el 1450 (El Pan).

1° 1450 11° 7385 2° 0266 12° 8753 3° 4758 13° 7159 4° 9687 14° 7833 5° 6567 15° 8663 6° 7861 16° 8333 7° 2529 17° 8212 8° 7598 18° 6541 9° 6022 19° 5766 10° 2147 20° 5286

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.