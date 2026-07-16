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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este miércoles, 15 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 15 de julio de 2026. A la cabeza salió el 5598 (Lavandera).

 1°5598 11°0358 
 1041  12°1115
 3°5937  13°7540 
 7602  14°0165 
 0989  15°5314 
 6°2599  16°7629
 0041  17°2556 
 0918  18°3060 
 3252  19°7067 
 10°3056 20°7848 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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