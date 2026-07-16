Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este miércoles, 15 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 15 de julio de 2026. A la cabeza salió el 5598 (Lavandera).

1° 5598 11° 0358 2° 1041 12° 1115 3° 5937 13° 7540 4° 7602 14° 0165 5° 0989 15° 5314 6° 2599 16° 7629 7° 0041 17° 2556 8° 0918 18° 3060 9° 3252 19° 7067 10° 3056 20° 7848

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.