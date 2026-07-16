Este jueves, 16 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 16 de julio de 2026. A la cabeza salió el 9910 (La Leche).

1° 9910 11° 0060 2° 5526 12° 2233 3° 9751 13° 9570 4° 9321 14° 5270 5° 5717 15° 8613 6° 9001 16° 8550 7° 3216 17° 6051 8° 9252 18° 1218 9° 7413 19° 9878 10° 5603 20° 4630

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.