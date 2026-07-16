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Este jueves, 16 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 16 de julio de 2026. A la cabeza salió el 9910 (La Leche).

 1°9910 11°0060 
 5526  12°2233
 3°9751  13°9570 
 9321  14°5270 
 5717  15°8613 
 6°9001  16°8550
 3216  17°6051 
 9252  18°1218 
 7413  19°9878 
 10°5603 20°4630 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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