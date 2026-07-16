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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este jueves, 16 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 16 de julio de 2026. A la cabeza salió el 2377 (Pierna Mujer).

 1°2377 11°3619 
 6477  12°4285
 3°4843  13°0311 
 4550  14°0078 
 7548  15°6449 
 6°7080  16°8382
 6796  17°3114 
 1387  18°1597 
 4501  19°7206 
 10°9084 20°5181 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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