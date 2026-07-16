La Quiniela de Tucumán llevó adelante este jueves, 16 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 16 de julio de 2026. A la cabeza salió el 2377 (Pierna Mujer).

1° 2377 11° 3619 2° 6477 12° 4285 3° 4843 13° 0311 4° 4550 14° 0078 5° 7548 15° 6449 6° 7080 16° 8382 7° 6796 17° 3114 8° 1387 18° 1597 9° 4501 19° 7206 10° 9084 20° 5181

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.