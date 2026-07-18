Este viernes, 17 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 17 de julio de 2026. A la cabeza salió el 0097 (Mesa).

1° 0097 11° 0757 2° 2937 12° 7153 3° 3972 13° 9626 4° 3966 14° 2095 5° 3144 15° 8131 6° 7899 16° 6079 7° 0783 17° 8493 8° 3087 18° 0237 9° 2325 19° 8976 10° 7976 20° 9654

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.