Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este viernes, 12 de junio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 12 de junio de 2026. A la cabeza salió el 4965 (El Cazador).

1° 4965 11° 3262 2° 0640 12° 7182 3° 7196 13° 7283 4° 5613 14° 8372 5° 8494 15° 6145 6° 2809 16° 5251 7° 4131 17° 8201 8° 6519 18° 8115 9° 1677 19° 4716 10° 7744 20° 9135

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.