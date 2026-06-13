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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este viernes, 12 de junio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 12 de junio de 2026. A la cabeza salió el 4965 (El Cazador).

 1°4965 11°3262 
 0640  12°7182
 3°7196  13°7283 
 5613  14°8372 
 8494  15°6145 
 6°2809  16°5251
 4131  17°8201 
 6519  18°8115 
 1677  19°4716 
 10°7744 20°9135 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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