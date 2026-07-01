Durante este miércoles, 1 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 1 de julio de 2026. A la cabeza salió el 8670 (Muerto que sueña).

1° 8670 11° 3548 2° 4262 12° 4482 3° 9114 13° 9946 4° 3128 14° 3730 5° 6754 15° 6046 6° 3607 16° 4417 7° 7674 17° 3493 8° 3339 18° 5226 9° 6549 19° 6985 10° 5623 20° 5453

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.