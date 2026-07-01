Los grandes inversores concentran su energía en construir carteras capaces de atravesar distintos ciclos económicos, absorber shocks de mercado y mantener una trayectoria consistente en el tiempo.

En eso, elegir acciones con alto potencial ocupa un lugar secundario frente a una decisión más estructural: cómo se organiza el capital entre distintos tipos de activos y niveles de riesgo.

Esa diferencia de enfoque explica por qué, detrás de muchas carteras profesionales, aparece una lógica recurrente que suele simplificarse como una “fórmula 80-20”, una forma pedagógica de describir un principio ampliamente utilizado en la gestión profesional: concentrar la mayor parte del capital en activos de alta calidad y estabilidad (el núcleo o core) y destinar una porción menor a posiciones con mayor potencial de crecimiento, pero también mayor volatilidad (el satélite).

Para el inversor argentino, los Cedears ofrecen una vía directa para entender y aplicar esa lógica sin salir del mercado local.

Pero antes de pensar en detalle, tenemos que ver qué problema intenta resolver este enfoque: construir una estructura de inversión coherente en el tiempo.

Por qué los Cedears cambiaron la forma de invertir desde Argentina

Hasta hace pocos años, era mucho más complejo para el inversor minorista acceder a compañías como Apple o Microsoft sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior.

Con los Cedears (Certificados de Depósito Argentinos) es posible invertir en acciones de empresas extranjeras desde la plaza local.

En la práctica, los Cedears permiten:

Exposición a acciones de Estados Unidos y otros mercados desarrollados.

Cobertura parcial frente a la variación del tipo de cambio.

Acceso a sectores globales (tecnología, consumo, salud, energía) desde el mercado argentino.

Diversificación internacional sin salir del marco regulatorio local.

Pero su relevancia radica en una nueva unidad de análisis del inversor: ya no se trata únicamente de empresas locales, sino de carteras globales posibles desde una cuenta en Buenos Aires. Y eso abre la puerta a pensar en términos de asset allocation, una de las decisiones más importantes en la gestión profesional.

Por qué elegir activos importa menos que cómo se arma la cartera

En la literatura financiera, una de las citas más frecuentes es que la mayor parte del resultado de una cartera de inversión no depende de elegir “la acción correcta”, sino de cómo se distribuye el capital entre distintos tipos de activos.

Es decir, el rendimiento de largo plazo está mucho más condicionado por la estructura de la cartera que por decisiones puntuales de selección de acciones.

Esto no significa que la elección de empresas no importe, sino que su impacto suele ser secundario frente a la asignación general de riesgos. Una cartera mal estructurada puede fallar incluso con buenas ideas de inversión. En cambio, una cartera bien diversificada puede resistir errores individuales.

Este principio es la base sobre la que se construyen enfoques como la teoría moderna de carteras y, en el terreno práctico, estrategias como Core-Satellite.

Qué es la estrategia Core-Satellite y por qué se usa en la gestión profesional

La estrategia Core-Satellite es un enfoque de construcción de portafolios que separa la cartera en dos componentes:

Un núcleo principal ( core ), estable y diversificado.

Un conjunto de posiciones complementarias (satellite), más dinámicas y orientadas al crecimiento.

El objetivo es organizar el riesgo, no eliminarlo. Por eso, el núcleo busca dar estabilidad y exposición amplia al mercado, mientras que el satélite intenta capturar oportunidades específicas sin comprometer toda la cartera.

Este enfoque se consolidó en la gestión institucional a partir de la expansión de los fondos indexados y la evidencia de que intentar batir sistemáticamente al mercado es difícil incluso para administradores profesionales.

En ese contexto, muchos gestores comenzaron a combinar:

Fondos indexados o activos de alta calidad como base.

Posiciones activas o temáticas como complemento.

El resultado es una cartera que no depende de una única tesis de inversión, sino de una arquitectura equilibrada.

Cómo se conecta este enfoque con la teoría moderna de carteras

La teoría moderna de carteras, asociada a la obra de Harry Markowitz, parte de una idea central: no se evalúa un activo de forma aislada, sino en función de cómo interactúa con el resto de la cartera.

Dos activos pueden tener el mismo rendimiento esperado, pero niveles de riesgo distintos según su correlación con otros activos.

El enfoque Core-Satellite toma esa lógica y la traduce a una estructura práctica:

El core maximiza diversificación y estabilidad.

El satellite introduce activos con mayor variabilidad, pero baja correlación o alto potencial.

Desde esta perspectiva, la diversificación no es simplemente “tener muchas acciones”, sino combinar activos que se comporten de manera distinta ante distintos escenarios económicos.

Ejemplo: cómo se vería una cartera tipo 80/20 con Cedears

Una forma ilustrativa de aplicar esta lógica con Cedears podría ser la siguiente estructura conceptual:

Núcleo (Core – 80% aproximado)

El núcleo estaría compuesto por empresas de alta capitalización, flujo de caja estable y modelos de negocio consolidados. Por ejemplo:

Apple: ecosistema de hardware y servicios con ingresos diversificados.

Microsoft: liderazgo en software empresarial y servicios en la nube.

Alphabet: dominancia en búsqueda digital y publicidad.

Amazon: e-commerce y servicios cloud.

Visa: infraestructura de pagos con escala global.

Coca-Cola: marca global con demanda relativamente estable.

Johnson & Johnson: diversificación en фарma, dispositivos médicos y consumo.

Dentro del núcleo también podrían incluirse fondos indexados accesibles vía Cedears, que replican el comportamiento de índices como el S&P 500, utilizados por muchos inversores como base estructural de largo plazo.

Este tipo de exposición busca menos “ganar mucho” en el corto plazo y más sostener crecimiento compuesto en el tiempo.

Satélite (20% aproximado)

La porción satélite suele concentrarse en sectores con mayor incertidumbre, pero también mayor potencial de expansión:

Nvidia: infraestructura clave para inteligencia artificial y procesamiento gráfico.

Empresas vinculadas a inteligencia artificial, cloud emergente o automatización.

Biotecnología y salud avanzada.

Semiconductores y hardware especializado.

Energías renovables y transición energética.

Ciberseguridad.

En este segmento, la dispersión de resultados suele ser mayor: algunas compañías pueden crecer de forma significativa, mientras otras pueden quedar rezagadas o no cumplir expectativas.

Por eso el tamaño relativo del satélite es tan relevante como su composición.

Qué caracteriza a las empresas del “núcleo” de una cartera

Las compañías que suelen integrar el core no se seleccionan únicamente por su crecimiento pasado, sino por la estabilidad de su modelo de negocio y su capacidad de generación de caja.

Entre sus características más frecuentes:

Liderazgo de mercado o posición dominante en su industria.

Ventajas competitivas sostenibles (efectos de red, marcas, escala).

Flujo de caja consistente.

Capacidad de reinversión eficiente.

Diversificación geográfica o de productos.

Berkshire Hathaway suele utilizarse como ejemplo conceptual de este tipo de enfoque diversificado dentro de una misma estructura, aunque su rol específico depende del contexto de cartera.

El objetivo del núcleo no es maximizar la sorpresa positiva, sino reducir la probabilidad de deterioro estructural del capital.

Qué activos suelen ocupar la parte satélite

El satélite cumple una función distinta: capturar crecimiento asimétrico.

Aquí aparecen empresas o sectores que:

Están en etapas de expansión tecnológica.

Dependen de ciclos de innovación.

Tienen mayor sensibilidad a cambios regulatorios o de demanda.

Presentan valuaciones más volátiles.

Ejemplos típicos incluyen:

Semiconductores avanzados como Nvidia.

Plataformas de inteligencia artificial.

Biotecnología con desarrollos clínicos en etapas tempranas.

Energías renovables en transición acelerada.

Ciberseguridad, impulsada por la digitalización creciente.

La lógica no es “apostar todo al futuro”, sino aceptar que parte del crecimiento de largo plazo puede venir de un conjunto reducido de ganadores.

Horizonte temporal: la variable que cambia toda la estructura

El horizonte de inversión modifica profundamente la relación entre core y satélite.

En horizontes largos, el núcleo tiende a tener mayor peso porque permite atravesar ciclos económicos sin depender de resultados inmediatos.

En horizontes más cortos, la tentación de aumentar el satélite suele crecer, aunque esto incrementa la volatilidad y el riesgo de decisiones reactivas.

El punto clave es la coherencia entre estructura de cartera y tiempo de permanencia en el mercado, no el porcentaje exacto.

El riesgo de concentrar demasiado una cartera de Cedears

Uno de los errores más frecuentes al comenzar a invertir en Cedears es confundir diversificación con cantidad de activos.

Tener muchas acciones no necesariamente implica diversificación real si todas pertenecen al mismo sector o responden a los mismos factores de riesgo.

La concentración excesiva puede generar:

Alta volatilidad no prevista.

Dependencia de pocos resultados individuales.

Reacciones emocionales ante caídas puntuales.

Dificultad para sostener una estrategia en el tiempo.

El problema no es la concentración en sí, sino la falta de intención detrás de ella.

Rebalanceo: cómo mantener la estructura sin caer en decisiones impulsivas

El rebalanceo es el mecanismo que permite mantener una estructura de cartera coherente a lo largo del tiempo.

Consiste en ajustar periódicamente las proporciones entre core y satellite para volver a la asignación original o deseada.

En la práctica, esto implica:

Reducir posiciones que crecieron demasiado en proporción.

Incrementar aquellas que quedaron rezagadas.

Evitar decisiones basadas exclusivamente en movimientos de corto plazo.

El rebalanceo funciona como un “control de disciplina”, más que como una herramienta de predicción.

Errores frecuentes al invertir en Cedears

Más allá de la elección de activos, los problemas más comunes suelen estar en el comportamiento del inversor:

Sobreconcentración en pocas acciones tecnológicas.

Perseguir rendimientos pasados sin considerar riesgo.

Cambiar la cartera constantemente por noticias de corto plazo.

Ignorar la correlación entre activos.

Subestimar el impacto del tipo de cambio y la volatilidad local.

En muchos casos, el desafío no es encontrar mejores activos, sino sostener una estructura razonable en el tiempo.

La idea de la fórmula 80-20 aplicada a Cedears no debe interpretarse como una receta infalible, sino como la construcción de una cartera que no dependa principalmente de acertar qué acción será la ganadora del futuro, sino de cómo se combinan los activos para atravesar distintos escenarios.

El enfoque Core-Satellite, respaldado por la teoría moderna de carteras, muestra que la estabilidad del núcleo y la flexibilidad del satélite son elementos complementarios.