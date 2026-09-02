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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este miércoles, 2 de septiembre de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 2 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 1227 (El Peine).

 1°1227 11°0710 
 2070  12°4833
 3°8541  13°1371 
 5342  14°2606 
 8842  15°5204 
 6°6022  16°1917
 0597  17°2656 
 3449  18°0453 
 1344  19°5046 
 10°6703 20°3510 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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