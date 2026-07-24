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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este jueves, 23 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 23 de julio de 2026. A la cabeza salió el 9506 (Perro).

 1°9506 11°6830 
 7272  12°8949
 3°9074  13°4400 
 6407  14°2185 
 3018  15°0790 
 6°9457  16°2346
 4312  17°4494 
 0364  18°0640 
 7178  19°1900 
 10°6048 20°1271 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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