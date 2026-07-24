Durante este viernes, 24 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 24 de julio de 2026. A la cabeza salió el 6935 (Pajarito).

1° 6935 11° 5415 2° 7891 12° 5336 3° 4040 13° 0021 4° 7106 14° 8404 5° 4432 15° 6086 6° 4587 16° 7740 7° 5791 17° 8299 8° 6562 18° 0991 9° 9008 19° 3794 10° 5835 20° 7025

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.