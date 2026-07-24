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Durante este viernes, 24 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 24 de julio de 2026. A la cabeza salió el 6935 (Pajarito).

 1°6935 11°5415 
 7891  12°5336
 3°4040  13°0021 
 7106  14°8404 
 4432  15°6086 
 6°4587  16°7740
 5791  17°8299 
 6562  18°0991 
 9008  19°3794 
 10°5835 20°7025 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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