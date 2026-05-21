Este jueves, 21 de mayo de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 21 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 9594 (Cementerio).

1° 9594 11° 6939 2° 3845 12° 7715 3° 3855 13° 7626 4° 0990 14° 5634 5° 9044 15° 3512 6° 6578 16° 2219 7° 8579 17° 1974 8° 5951 18° 2399 9° 6986 19° 8207 10° 2939 20° 3394

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.