En esta noticia

Este jueves, 21 de mayo de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 21 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 9594 (Cementerio).

 1°9594 11°6939 
 3845  12°7715
 3°3855  13°7626 
 0990  14°5634 
 9044  15°3512 
 6°6578  16°2219
 8579  17°1974 
 5951  18°2399 
 6986  19°8207 
 10°2939 20°3394 

Te puede interesar

El olor a “viejo” es auténtico: a qué edad surge y cuál es su origen

Te puede interesar

Construyen un río artificial de 145 km para llevar agua a una de las zonas más secas de la región

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

Te puede interesar

Rociar vinagre en la entrada de la casa: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Te puede interesar

El inodoro no va más: así es el novedoso dispositivo que lo sustituirá para siempre en todas las casas