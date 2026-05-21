Durante este jueves, 21 de mayo de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 21 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 1672 (Sorpresa).

1° 1672 11° 7215 2° 3790 12° 5189 3° 9742 13° 2533 4° 3304 14° 4024 5° 2626 15° 7285 6° 6567 16° 6825 7° 5334 17° 3501 8° 6475 18° 9193 9° 3396 19° 6355 10° 3894 20° 5792

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.