La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 20 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 20 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 0918 (Sangre).

1° 0918 11° 7359 2° 0270 12° 7849 3° 0772 13° 3052 4° 3052 14° 0757 5° 7092 15° 3914 6° 2644 16° 9277 7° 8464 17° 2260 8° 8011 18° 3059 9° 6242 19° 2415 10° 3091 20° 5836

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.