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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 20 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 20 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 0918 (Sangre).

 1°0918 11°7359 
 0270  12°7849
 3°0772  13°3052 
 3052  14°0757 
 7092  15°3914 
 6°2644  16°9277
 8464  17°2260 
 8011  18°3059 
 6242  19°2415 
 10°3091 20°5836 

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¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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