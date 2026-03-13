Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 12 de marzo de 2026. A la cabeza salió el 9248 (Muerto que habla). Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento. La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.