Este viernes, 28 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 7990 (El Miedo).
Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 28 de agosto
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|7990
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|9200
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|9597
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|8284
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|7110
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|6697
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|6465
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|7357
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|8541
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|9055
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|7802
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|5558
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|7592
¿Qué significa soñar con El Miedo?
Soñar con El Miedo suele reflejar ansiedades o inseguridades actuales; tu mente procesa alertas internas y sensación de vulnerabilidad.
También puede señalar la necesidad de enfrentar algo pendiente, poner límites y pedir apoyo, transformando el temor en impulso de cambio.
Recomendación para los jugadores
Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones arrebatos. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.
Además es necesariol que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.