Este viernes, 28 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 7990 (El Miedo).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 28 de agosto

1° 7990 11° 2640 2° 4905 12° 7129 3° 9200 13° 9597 4° 8284 14° 7110 5° 8896 15° 6697 6° 5064 16° 1221 7° 6465 17° 7357 8° 8541 18° 9055 9° 1336 19° 7802 10° 5558 20° 7592

¿Qué significa soñar con El Miedo?

Soñar con El Miedo suele reflejar ansiedades o inseguridades actuales; tu mente procesa alertas internas y sensación de vulnerabilidad.

También puede señalar la necesidad de enfrentar algo pendiente, poner límites y pedir apoyo, transformando el temor en impulso de cambio.

Recomendación para los jugadores

Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones arrebatos. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es necesariol que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.