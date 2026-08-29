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Este viernes, 28 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 7990 (El Miedo).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 28 de agosto

 799011° 2640
 2°490512° 7129
 3°920013° 9597
 4°828414° 7110
 5°889615° 6697
 6°506416° 1221
 7°646517° 7357
 8°854118° 9055
 9°133619° 7802
 10°555820° 7592

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¿Qué significa soñar con El Miedo?

Soñar con El Miedo suele reflejar ansiedades o inseguridades actuales; tu mente procesa alertas internas y sensación de vulnerabilidad.

También puede señalar la necesidad de enfrentar algo pendiente, poner límites y pedir apoyo, transformando el temor en impulso de cambio.

Recomendación para los jugadores

Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones arrebatos. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es necesariol que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.