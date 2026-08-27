En esta noticia ¿Qué significa soñar con El Vino?

Este jueves, 27 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 2645 (El Vino).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 27 de agosto

1° 2645 11° 7532 2° 0853 12° 2009 3° 7695 13° 2516 4° 0246 14° 5528 5° 2666 15° 3431 6° 0717 16° 7587 7° 9159 17° 0767 8° 6776 18° 4966 9° 0119 19° 7273 10° 2328 20° 4805

¿Qué significa soñar con El Vino?

Soñar con el vino suele simbolizar celebración, placer y abundancia, señalando deseos de disfrute, creatividad o vínculos sociales más profundos.

También puede advertir sobre excesos, pérdida de control o evasión de problemas, invitando a la moderación y a escuchar las propias emociones.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios cambian según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces . En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Adicionalmente, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.