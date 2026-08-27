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Este jueves, 27 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 2645 (El Vino).
Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 27 de agosto
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¿Qué significa soñar con El Vino?
Soñar con el vino suele simbolizar celebración, placer y abundancia, señalando deseos de disfrute, creatividad o vínculos sociales más profundos.
También puede advertir sobre excesos, pérdida de control o evasión de problemas, invitando a la moderación y a escuchar las propias emociones.
¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?
Los premios cambian según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.
Adicionalmente, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.