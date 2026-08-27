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Este jueves, 27 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 2645 (El Vino).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 27 de agosto

 264511° 7532
 2°085312° 2009
 3°769513° 2516
 4°024614° 5528
 5°266615° 3431
 6°071716° 7587
 7°915917° 0767
 8°677618° 4966
 9°011919° 7273
 10°232820° 4805

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¿Qué significa soñar con El Vino?

Soñar con el vino suele simbolizar celebración, placer y abundancia, señalando deseos de disfrute, creatividad o vínculos sociales más profundos.

También puede advertir sobre excesos, pérdida de control o evasión de problemas, invitando a la moderación y a escuchar las propias emociones.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios cambian según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Adicionalmente, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.