Este jueves, 17 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 7598 (Lavandera).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 17 de septiembre

1° 7598 11° 4470 2° 3991 12° 1144 3° 5428 13° 3769 4° 3782 14° 5436 5° 0052 15° 2738 6° 1581 16° 3182 7° 2079 17° 3916 8° 5359 18° 2906 9° 2847 19° 7606 10° 1593 20° 4203

¿Qué significa soñar con Lavandera?

Soñar con una lavandera (oficio) suele aludir a limpieza emocional y a la necesidad de aclarar asuntos pendientes. Verla lavar ropa sugiere liberar culpas y ordenar tu vida cotidiana.

Si la lavandera es el ave, el sueño apunta a ligereza, adaptación y buen augurio tras cambios. Su movimiento inquieto simboliza mensajes rápidos y atención a los pequeños detalles.

¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?

Los sorteos se llevan a cabo de lunes a viernes en dos horas: v espertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno . Durante cada sorteo se extraen 20 cifras con orden asignado.

Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios seleccionados. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el capital apostado.