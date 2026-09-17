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Este miércoles, 16 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2232 (Dinero).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 16 de septiembre

 223211° 5126
 2°385512° 3289
 3°075013° 9004
 4°371714° 9189
 5°816215° 9286
 6°908216° 9924
 7°753417° 5396
 8°133018° 6248
 9°744019° 3140
 10°155620° 7620

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¿Qué significa soñar con Dinero?

Soñar con dinero suele simbolizar deseos de seguridad, éxito y valoración personal.

También puede reflejar preocupaciones económicas, ambición excesiva o miedo a perder control.

Recomendación para los jugadores

Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones precipitadas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es vitall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.