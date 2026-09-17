Este miércoles, 16 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2232 (Dinero).
Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 16 de septiembre
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|0750
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|9004
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|3717
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|9189
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|9286
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|7534
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|1330
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¿Qué significa soñar con Dinero?
Soñar con dinero suele simbolizar deseos de seguridad, éxito y valoración personal.
También puede reflejar preocupaciones económicas, ambición excesiva o miedo a perder control.
Recomendación para los jugadores
Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones precipitadas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.
Además es vitall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.