Este miércoles, 16 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2232 (Dinero).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 16 de septiembre

1° 2232 11° 5126 2° 3855 12° 3289 3° 0750 13° 9004 4° 3717 14° 9189 5° 8162 15° 9286 6° 9082 16° 9924 7° 7534 17° 5396 8° 1330 18° 6248 9° 7440 19° 3140 10° 1556 20° 7620

¿Qué significa soñar con Dinero?

Soñar con dinero suele simbolizar deseos de seguridad, éxito y valoración personal.

También puede reflejar preocupaciones económicas, ambición excesiva o miedo a perder control.

Recomendación para los jugadores

Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones precipitadas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es vitall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.