Este miércoles, 16 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 9772 (Sorpresa).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 16 de septiembre

1° 9772 11° 6363 2° 2035 12° 9642 3° 6540 13° 5056 4° 3980 14° 0922 5° 7906 15° 5085 6° 0021 16° 7925 7° 5449 17° 2258 8° 2106 18° 6174 9° 2751 19° 9041 10° 1600 20° 5838

¿Qué significa soñar con Sorpresa?

Soñar con sorpresa señala la llegada de cambios inesperados, noticias imprevistas o revelaciones que alteran tus planes. Sugiere curiosidad y disposición a adaptarte.

Si la emoción es agradable, indica oportunidades y expansión; si es inquietante, refleja ansiedad ante lo desconocido y necesidad de prepararte mejor.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un profesional de la salud, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son: