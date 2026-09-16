Este miércoles, 16 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 9772 (Sorpresa).
Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 16 de septiembre
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|9772
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|6363
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|2035
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|6540
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|3980
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|0922
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|7906
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|5449
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|2258
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|2106
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|6174
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|2751
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|9041
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|5838
¿Qué significa soñar con Sorpresa?
Soñar con sorpresa señala la llegada de cambios inesperados, noticias imprevistas o revelaciones que alteran tus planes. Sugiere curiosidad y disposición a adaptarte.
Si la emoción es agradable, indica oportunidades y expansión; si es inquietante, refleja ansiedad ante lo desconocido y necesidad de prepararte mejor.
¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?
Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un profesional de la salud, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son:
- Mentir sobre las apuestas,
- buscar recuperar pérdidas o
- depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.