Este jueves, 17 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 0040 (El Cura).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 17 de septiembre

1° 0040 11° 9836 2° 1227 12° 6068 3° 5633 13° 3357 4° 4382 14° 3490 5° 9074 15° 5130 6° 2098 16° 6345 7° 9382 17° 3162 8° 8096 18° 7557 9° 3504 19° 6482 10° 2727 20° 2741

¿Qué significa soñar con El Cura?

Soñar con El Cura suele simbolizar búsqueda de guía espiritual, necesidad de consejo o deseo de perdón.

Si el sueño es sereno indica paz y apoyo; si es tenso sugiere juicios internos o presión por cumplir normas.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.