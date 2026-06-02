Este martes, 2 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 963 (San Cono).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 2 de junio

1° 963 11° 962 2° 727 12° 178 3° 518 13° 884 4° 580 14° 095 5° 126 15° 722 6° 649 16° 941 7° 885 17° 145 8° 224 18° 000 9° 083 19° 835 10° 726 20° 292

¿Qué significa soñar con San Cono?

Soñar con San Cono suele simbolizar fe, protección y esperanza en tiempos difíciles. Indica que buscas guía espiritual para superar obstáculos.

También se asocia con la suerte y la prosperidad, incluso en el dinero o juegos de azar. El sueño invita a actuar con responsabilidad y gratitud por las oportunidades.

¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?

Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático: