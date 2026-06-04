Este miércoles, 3 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 6369 (Vicios).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 3 de junio

1° 6369 11° 0385 2° 9628 12° 1313 3° 0908 13° 0881 4° 1239 14° 7077 5° 3307 15° 6181 6° 1214 16° 8290 7° 4393 17° 6930 8° 8596 18° 7835 9° 5484 19° 6651 10° 2073 20° 7666

¿Qué significa soñar con Vicios?

Soñar con vicios suele reflejar excesos, culpas o hábitos que te quitan control. Indica la necesidad de poner límites y recuperar equilibrio.

También puede advertir sobre tentaciones o dependencias cercanas. Invita a revisar decisiones recientes y tomar acciones para cambiar.

Recomendación para los jugadores

Apostar en instantes de crisis emocional puede llevar a decisiones arrebatos. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es importantel que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.