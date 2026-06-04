Este miércoles, 3 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 6369 (Vicios).
Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 3 de junio
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|2073
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¿Qué significa soñar con Vicios?
Soñar con vicios suele reflejar excesos, culpas o hábitos que te quitan control. Indica la necesidad de poner límites y recuperar equilibrio.
También puede advertir sobre tentaciones o dependencias cercanas. Invita a revisar decisiones recientes y tomar acciones para cambiar.
Recomendación para los jugadores
Apostar en instantes de crisis emocional puede llevar a decisiones arrebatos. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.
Además es importantel que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.