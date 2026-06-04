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Este miércoles, 3 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 6369 (Vicios).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 3 de junio

 636911° 0385
 2°962812° 1313
 3°090813° 0881
 4°123914° 7077
 5°330715° 6181
 6°121416° 8290
 7°439317° 6930
 8°859618° 7835
 9°548419° 6651
 10°207320° 7666

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¿Qué significa soñar con Vicios?

Soñar con vicios suele reflejar excesos, culpas o hábitos que te quitan control. Indica la necesidad de poner límites y recuperar equilibrio.

También puede advertir sobre tentaciones o dependencias cercanas. Invita a revisar decisiones recientes y tomar acciones para cambiar.

Recomendación para los jugadores

Apostar en instantes de crisis emocional puede llevar a decisiones arrebatos. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es importantel que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.