Este jueves, 23 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 1218 (Sangre).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 23 de julio

1° 1218 11° 5958 2° 7634 12° 8955 3° 8559 13° 5371 4° 3391 14° 2709 5° 5739 15° 9718 6° 7997 16° 4122 7° 9903 17° 8585 8° 6606 18° 0691 9° 8871 19° 2369 10° 3438 20° 1043

¿Qué significa soñar con Sangre?

Soñar con sangre suele simbolizar energía vital, pasión intensa y cambios profundos. Puede indicar que algo importante está por manifestarse o que necesitas reconectar con tu fuerza interior.

También puede reflejar desgaste, heridas emocionales o preocupación por la salud propia o de alguien cercano. El contexto del sueño (color, cantidad y lugar de la sangre) orienta si es una señal de renovación o de alerta.

¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?

Los sorteos se efectúan de lunes a viernes en dos horas: v espertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno . Durante cada sorteo se extraen 20 cifras con orden asignado.

Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios seleccionados. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el dinero apostado.