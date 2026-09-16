Este martes, 15 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 1592 (El Médico).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 15 de septiembre

1° 1592 11° 4545 2° 7973 12° 1977 3° 6483 13° 4148 4° 0773 14° 5867 5° 7419 15° 8296 6° 1782 16° 4713 7° 9288 17° 8570 8° 4685 18° 4034 9° 7672 19° 9810 10° 3901 20° 9608

¿Qué significa soñar con El Médico?

Soñar con El Médico puede simbolizar necesidad de curación, guía y autocuidado, o atención pendiente a un asunto físico o emocional.

Si El Médico es cercano y te escucha, sugiere apoyo y soluciones; si genera angustia o distancia, refleja temores, evasión de un diagnóstico o de cambios necesarios.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, teniendo la posibilidad de dividir en diversas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.