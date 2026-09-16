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Este martes, 15 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 1592 (El Médico).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 15 de septiembre

 159211° 4545
 2°797312° 1977
 3°648313° 4148
 4°077314° 5867
 5°741915° 8296
 6°178216° 4713
 7°928817° 8570
 8°468518° 4034
 9°767219° 9810
 10°390120° 9608

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¿Qué significa soñar con El Médico?

Soñar con El Médico puede simbolizar necesidad de curación, guía y autocuidado, o atención pendiente a un asunto físico o emocional.

Si El Médico es cercano y te escucha, sugiere apoyo y soluciones; si genera angustia o distancia, refleja temores, evasión de un diagnóstico o de cambios necesarios.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, teniendo la posibilidad de dividir en diversas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.