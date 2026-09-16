Este martes, 15 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 1592 (El Médico).
Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 15 de septiembre
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|4545
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|7973
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|4148
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|0773
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|5867
|5°
|7419
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|8296
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|1782
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|9288
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|8570
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|4685
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|4034
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|7672
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|9810
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|3901
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|9608
¿Qué significa soñar con El Médico?
Soñar con El Médico puede simbolizar necesidad de curación, guía y autocuidado, o atención pendiente a un asunto físico o emocional.
Si El Médico es cercano y te escucha, sugiere apoyo y soluciones; si genera angustia o distancia, refleja temores, evasión de un diagnóstico o de cambios necesarios.
¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?
En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, teniendo la posibilidad de dividir en diversas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.
En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.