Documento de divorcio con la división de los bienes.

Cuando una pareja decide divorciarse, una de las cuestiones que debe resolver es cómo se distribuirán los bienes que adquirieron durante el matrimonio.

La división puede incluir desde una vivienda o un automóvil hasta otros bienes incorporados al patrimonio mientras estuvieron casados, aunque el resultado dependerá del régimen patrimonial que hayan elegido y de si existe un acuerdo entre ambas partes.

El Código Civil y Comercial de la Nación establece distintas reglas para determinar qué le corresponde a cada excónyuge. Por eso, no todos los divorcios implican repartir los bienes por mitades , ya que es necesario distinguir entre el régimen de comunidad y el de separación de bienes.

Cómo se dividen los bienes cuando hay un divorcio

Si ambos cónyuges presentan una propuesta de divorcio en la que están de acuerdo sobre la distribución del patrimonio, los bienes se reparten de acuerdo con lo que establecieron en ese documento.

Do alianzas de matrimonio en un divorcio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En cambio, cuando no existe un acuerdo sobre cómo dividirlos, se debe considerar el régimen patrimonial bajo el cual se casaron. Esta diferencia determina qué sucede con los bienes adquiridos durante el matrimonio y cuáles permanecen en manos de cada persona.

Qué pasa con el auto y las propiedades adquiridas durante el matrimonio

Si la pareja se casó bajo el régimen de comunidad, cada integrante conserva sus bienes propios, como aquellos que tenía antes de contraer matrimonio o los que recibió por herencia después de casarse. En cambio, los bienes gananciales, es decir, los adquiridos durante el matrimonio, se dividen por mitades.

Por lo tanto, si durante la relación compraron un automóvil o una propiedad con carácter ganancial, a cada excónyuge le corresponde la mitad de esos bienes, de acuerdo con las reglas de este régimen.

Este sistema era el único disponible hasta el 1 de agosto de 2015, fecha a partir de la cual el Código Civil y Comercial permitió elegir también el régimen de separación de bienes.

Qué ocurre si se casaron bajo el régimen de separación de bienes

En los matrimonios celebrados bajo el régimen de separación de bienes, cada integrante conserva los bienes que tenía y administró, por lo que no se aplica la distribución por mitades prevista para los gananciales.

Sin embargo, la vivienda familiar tiene un tratamiento especial y se encuentra sujeta a otras reglas. Por eso, aunque la pareja haya elegido este régimen, la situación de la casa en la que vivieron no debe analizarse de la misma manera que la del resto de los bienes .

En definitiva, para determinar quién se queda con el auto, la propiedad u otros bienes después del divorcio, es necesario identificar primero el régimen patrimonial del matrimonio y comprobar si las partes llegaron a un acuerdo sobre su distribución.