Una mujer llora y es acompañada por tres hombres en un velorio.

Cuando una persona fallece y deja propiedades, dinero o distintos bienes, sus herederos pueden iniciar el proceso para repartir el patrimonio de acuerdo con lo que establece la ley.

Sin embargo, el Código Civil y Comercial de la Nación contempla una excepción que puede impedir la división de toda la herencia o de determinados bienes durante un período de hasta 10 años.

Se trata de la indivisión forzosa, una disposición que puede establecer el fallecido mediante un testamento o que los propios herederos pueden acordar bajo ciertas condiciones.

Cuándo los herederos no pueden dividir una herencia durante 10 años

El Código Civil y Comercial permite que una persona que realiza un testamento establezca que la herencia permanezca sin dividir durante un plazo determinado, que no puede superar los 10 años.

Esta disposición busca conservar el patrimonio o determinados bienes durante ese período, por lo que los herederos no podrán exigir su partición mientras se encuentre vigente la condición establecida.

Una familia llora desconsoladamente en un cementerio.

La restricción también puede aplicarse a bienes específicos o unidades económicas. La normativa contempla que el causante disponga que no se dividan durante ese plazo, o hasta que todos los herederos menores de edad alcancen la mayoría de edad, los siguientes elementos:

Un bien determinado: puede tratarse de una propiedad u otro activo que forme parte de la sucesión.

Un establecimiento económico: incluye comercios, industrias, explotaciones agrícolas, ganaderas, mineras o cualquier otra unidad económica.

Acciones de una sociedad: cuando el fallecido era el principal socio o accionista de esa empresa.

¿Los herederos pueden acordar no dividir los bienes de la sucesión?

La indivisión forzosa también puede surgir de un acuerdo entre los propios herederos, quienes tienen la posibilidad de establecer que el patrimonio permanezca sin dividir durante un máximo de 10 años.

Una vez que finaliza ese período, el convenio puede renovarse por otro plazo igual, siempre que exista un nuevo acuerdo entre los herederos. De esta manera, la legislación permite extender la conservación de los bienes hereditarios más allá del primer plazo establecido.

Cuándo se puede pedir la división de la herencia antes de los 10 años

Aunque exista una disposición testamentaria o un acuerdo de indivisión, la prohibición de dividir los bienes no necesariamente debe mantenerse hasta el vencimiento del plazo.

El Código Civil y Comercial establece que cualquiera de los herederos puede solicitar la partición antes de que finalice el período acordado o dispuesto por el causante, siempre que existan causas justificadas para hacerlo.

Por lo tanto, la indivisión forzosa puede extenderse hasta 10 años, pero contempla la posibilidad de que un heredero solicite anticipadamente la división cuando pueda justificar los motivos de su pedido.