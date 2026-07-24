Elegir el queso correcto puede marcar una enorme diferencia al momento de preparar una pizza casera. Aunque muchas personas utilizan queso cremoso y otras prefieren mozzarella, ambos tienen características muy distintas que influyen en la textura, el sabor y el resultado final.

La mozzarella suele ser la opción tradicional para las pizzas, mientras que el queso cremoso también gana protagonismo por su precio y su facilidad para fundirse.

Sin embargo, conocer las diferencias entre ambos permite elegir cuál conviene según el tipo de pizza que se quiera preparar.

Qué diferencias hay entre el queso cremoso y la mozzarella

La principal diferencia está en la elaboración y en la cantidad de humedad que posee cada uno.

Las propiedades de cada uno

La mozzarella tiene una textura más firme y elástica. Al cocinarse se derrite de manera uniforme, forma los clásicos hilos de queso y mantiene una buena estructura sobre la masa sin liberar demasiada agua .

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El queso cremoso, en cambio, contiene mayor humedad y una consistencia más blanda. Al calentarse se funde rápidamente y aporta mucha cremosidad, aunque también puede desprender más líquido , algo que en algunos casos humedece la pizza.

Cuál conviene usar para hacer una pizza

Si el objetivo es conseguir una pizza con una cobertura uniforme, dorada y con buen estiramiento del queso, la mozzarella suele ser la mejor elección.

Su composición permite que conserve mejor la textura durante la cocción y evita que la masa absorba exceso de humedad.

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El queso cremoso también puede utilizarse, especialmente en pizzas caseras, ya que aporta un sabor suave y una textura muy cremosa. Incluso muchas personas optan por combinar ambos quesos para aprovechar las ventajas de cada uno.

Cómo elegir el mejor queso para cada tipo de pizza

La elección dependerá del resultado que se busque.

Mozzarella: ideal para pizzas tradicionales, con buen gratinado y el clásico efecto de queso estirado.

Queso cremoso: recomendado para quienes buscan una pizza más suave, cremosa y con un sabor delicado.

Combinación de ambos: permite obtener una cobertura con buena elasticidad y, al mismo tiempo, una mayor sensación de cremosidad.

Recomendaciones para una buena pizza

Más allá de la elección, lo importante es utilizar quesos de buena calidad y respetar el tiempo de cocción para lograr una pizza con una textura equilibrada y un sabor mucho más intenso.

Además, la temperatura del horno es fundamental para que la masa no quede cruda y el queso, independientemente de la elección, se derrita correctamente.