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Viajar al exterior requiere revisar con anticipación toda la documentación necesaria.

Entre los requisitos más importantes aparece el pasaporte vigente, aunque las condiciones pueden variar según el país de destino.

Tener el documento cerca de su fecha de vencimiento puede generar problemas al momento de embarcar o atravesar los controles migratorios. Por eso, antes de viajar, es fundamental comprobar qué plazo de vigencia exige cada destino.

España: el pasaporte debe tener una vigencia mínima

Para ingresar a España desde fuera del espacio Schengen, el pasaporte debe cumplir determinadas condiciones.

Entre ellas, debe haber sido expedido dentro de los 10 años anteriores a la fecha de entrada y conservar una vigencia de, al menos, tres meses posteriores a la salida prevista del territorio Schengen.

Por este motivo, los argentinos, uruguayos y chilenos que tengan previsto viajar deben revisar la fecha de vencimiento antes de comprar pasajes o comenzar el viaje.

Italia también controla la vigencia del pasaporte

El Gobierno de Italia aplica controles sobre el pasaporte (foto: archivo). cabuscaa

Italia, como integrante del espacio Schengen, aplica requisitos de documentación para los viajeros extranjeros.

Entre ellos se encuentra la exigencia de contar con un pasaporte válido y con la vigencia necesaria para la permanencia prevista.

En consecuencia, quienes tengan el documento próximo a vencer deberían renovarlo antes del viaje para evitar inconvenientes en los controles migratorios.

Estados Unidos: qué deben saber argentinos, uruguayos y chilenos

En Estados Unidos existe una regla general según la cual muchos viajeros deben contar con un pasaporte válido durante seis meses adicionales a la fecha prevista de salida.

Sin embargo, Argentina, Uruguay y Chile forman parte del denominado “Six Month Club”, por lo que sus ciudadanos están exceptuados de esa exigencia y deben presentar un pasaporte válido durante el período de estadía.

Esto significa que un argentino, uruguayo o chileno no necesita necesariamente seis meses adicionales de vigencia para ingresar a Estados Unidos. Sí necesita que el pasaporte esté vigente durante el viaje y cumplir con el resto de los requisitos migratorios correspondientes.

¿Cuándo conviene renovar el pasaporte?

La recomendación general es no esperar hasta último momento. Antes de viajar, se debe verificar: