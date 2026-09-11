Brasil, Chile y Perú prohíben la salida del país a todos los ciudadanos que posterguen la renovación de su pasaporte.

Viajar al exterior con el pasaporte vencido puede convertirse en un problema serio en el aeropuerto. Brasil, Chile y Perú exigen documentación de viaje vigente para autorizar la salida de sus ciudadanos, y tanto las aerolíneas como los organismos migratorios pueden negar el embarque si el documento no cumple los requisitos.

Esta exigencia forma parte de las normas migratorias habituales de cada país. Sin embargo, muchas personas postergan la renovación de su pasaporte y descubren el problema recién en el mostrador de la aerolínea.

Antes de viajar, conviene revisar con anticipación la vigencia del pasaporte y los requisitos específicos del país de destino, ya que las condiciones no son las mismas para todos los trayectos.

Qué pide cada país

En Chile, la Contraloría General de la República ratificó en noviembre de 2025 que los ciudadanos chilenos deben salir del país portando su pasaporte chileno vigente, salvo que un convenio internacional habilite el uso de otro documento, como la cédula de identidad.

En Perú, la Superintendencia Nacional de Migraciones exige pasaporte vigente, con una validez mínima de seis meses, para los viajes internacionales. Además, los peruanos con doble nacionalidad deben salir del país con el mismo pasaporte con el que ingresaron.

Brasil, Chile y Perú prohíben la salida del país a todos los ciudadanos que posterguen la renovación de su pasaporte.

La excepción regional

Lo que muchos viajeros no saben es que esta exigencia tiene una excepción importante dentro de Sudamérica. Brasil, Chile y Perú forman parte del Acuerdo sobre Documentos de Viaje de los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados, vigente desde 2008, que permite a sus ciudadanos circular entre los países del bloque —Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela— utilizando su documento de identidad nacional en lugar del pasaporte.

En el caso de Brasil, la nueva Carteira de Identidade Nacional (CIN) es reconocida como documento de viaje válido para desplazarse dentro de ese espacio regional, sin necesidad de pasaporte.

Esto significa que la exigencia de pasaporte vigente aplica principalmente para viajes fuera del bloque regional. Quienes tengan pensado viajar a destinos como Estados Unidos, Europa o Asia sí deben asegurarse de contar con el pasaporte al día, mientras que para trasladarse dentro de Sudamérica, en la mayoría de los casos, alcanza con la cédula o el documento nacional de identidad vigente.

Qué pasa si el pasaporte vence durante el viaje

Otra situación frecuente es la de los extranjeros cuyo pasaporte vence mientras están de visita en Brasil, Chile o Perú. En estos casos, el país anfitrión no puede renovar ese documento, ya que ese trámite depende exclusivamente de la embajada o el consulado del país de origen del viajero.

Mientras la situación no se resuelva, la persona no podrá abordar un vuelo ni cruzar un control migratorio de salida.

En Perú, la Superintendencia Nacional de Migraciones emite un salvoconducto de viaje para extranjeros con el pasaporte vencido o extraviado, pero únicamente si no cuentan con representación consular de su país en territorio peruano. Si el consulado existe, es esa oficina la que debe resolver el trámite.

En Chile, el mecanismo es similar: solo en casos excepcionales, y con consulta previa al Ministerio de Relaciones Exteriores, se otorga un salvoconducto a un extranjero que no tenga consulado de su país en el lugar donde se encuentra.

En Brasil, la Policía Federal contempla la emisión del Passaporte para Estrangeiro o el Laissez-Passer para extranjeros que se encuentren en el país, siempre que se cumplan las condiciones legales establecidas para cada caso.