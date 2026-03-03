Llenar la casa de plantas ayuda a dar vida a los ambientes, sumar color y atraer buenas energías. Sin embargo, no todas son fáciles de cuidar. Entre las más recomendadas aparece la lengua de suegra, una planta resistente que ayuda a purificar el aire del hogar y atraer prosperidad. Según el Feng Shui, la lengua de suegra tiene un efecto muy positivo en el hogar, ya que purifica el aire al absorber toxinas, neutraliza energías negativas y atrae prosperidad y abundancia. Además, su forma puntiaguda se interpreta como un elemento protector que bloquea influencias no deseadas y refuerza la energía del espacio. Para que sus beneficios se manifiesten, el Feng Shui recomienda ubicarla en lugares específicos del hogar: El mejor lugar es junto a la puerta de entrada, siempre dentro de la casa. Allí ayuda a proteger el hogar de energías negativas y atraer prosperidad y buena suerte. Se aconseja no colocarla directamente frente a la puerta, porque podría bloquear el flujo de energía positiva. Este rincón está asociado al dinero, la abundancia y el crecimiento económico. Colocar allí la lengua de suegra potencia su energía vinculada a la prosperidad. Si el objetivo es mejorar la salud y el bienestar, la planta debe ubicarse en el este, zona asociada al equilibrio físico y emocional. Aunque no es común, la lengua de suegra puede florecer. Según el Feng Shui, esto significa que la planta está por alcanzar su punto máximo de energía positiva. Además, puede sugerir crecimiento personal y espiritual para quien vive en el hogar y expansión de la armonía, la salud y las buenas relaciones. Para mejorar el crecimiento y la salud de la planta, se puede utilizar un fertilizante natural elaborado con cáscara de banana, rica en potasio y fósforo. Es económico, ecológico y fácil de preparar. Para aprovecharlo, existen tres métodos recomendados: