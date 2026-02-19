Las plantas son un elemento clave en la decoración de cualquier jardín. No solo suman color y belleza, sino que también atraen insectos y aves que aportan vida y movimiento al espacio. Entre todas las especies que pueden visitarlo, los colibríes tienen un encanto especial. En el mundo de la jardinería existen cientos de plantas, pero solo algunas son efectivas para atraer a estas aves. Los colibríes son expertos en consumir néctar. Tienen un pico largo y una lengua larga que les permite llegar hasta el fondo de las corolas, por lo que prefieren flores tubulares y colores intensos como rojo, naranja, rosa o amarillo. Además, necesitan plantas que florezcan por períodos prolongados para asegurarse alimento durante varias semanas. Algunas de las mejores especies para atraerlos son: La begonia es ideal para quienes buscan flores prácticamente todo el año. Sus tonos rojos actúan como un imán para los colibríes y su mantenimiento es sencillo. Cuidados: El geranio ofrece una gran variedad de colores y una buena producción de néctar. Además, crece con facilidad y se adapta a distintas condiciones. Cuidados: Es una de las favoritas de colibríes, mariposas y abejas. Sus racimos multicolores son verdaderos faros para los polinizadores. Cuidados: Con sus flores naranjas y azules en forma de ave, es una de las especies más exóticas y llamativas del jardín. Produce abundante néctar y aporta altura y estructura al paisaje. Cuidados: La presencia de un colibrí tiene un fuerte valor simbólico en distintas culturas. De acuerdo al Feng Shui, es un mensajero espiritual que representa alegría, vitalidad, renovación, armonía y energía positiva. También simboliza resiliencia debido a que pese a su tamaño diminuto, puede recorrer grandes distancias y superar obstáculos. Desde una mirada científica, su visita también es una señal positiva. Los colibríes solo habitan lugares con ecosistemas saludables, flores ricas en néctar y baja contaminación. Si visitan tu jardín, significa que es un entorno favorable, equilibrado y lleno de biodiversidad.