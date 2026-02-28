La puerta de entrada al hogar es conocida como “la boca del Chi” en el Feng Shui, es decir, se trata de un punto clave por el cual entra la energía al lugar. Entonces, mantenerla equilibrada, limpia y bien decorada es clave para atraer abundancia, oportunidades y buena fortuna. Entre todos los objetos recomendados por esta filosofía oriental, existe uno que se destaca por su poder para activar la prosperidad económica: se trata de una planta ubicada en la entrada. Las plantas representan crecimiento, vitalidad y renovación, tres energías directamente vinculadas con la abundancia. En Feng Shui, todo lo que está “vivo” y en expansión simboliza flujo constante. Por este motivo, colocar una planta en la entrada ayuda a: Una planta bien cuidada funciona como un “imán energético”, potenciando la circulación del dinero y las oportunidades. Aunque cualquier planta sana puede favorecer el flujo de energía, hay algunas especialmente recomendadas en Feng Shui por su simbología: Para potenciar al máximo su efecto, el Feng Shui recomienda: Si estás buscando un método simple, económico y poderoso para atraer dinero, prosperidad y buena fortuna, el Feng Shui es claro: colocá una planta en la puerta de entrada. Este pequeño gesto no solo mejora la energía del hogar, sino que también actúa como un símbolo vivo de crecimiento y expansión, preparando el terreno para nuevas oportunidades en tu vida.